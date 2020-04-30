Рижский аэропорт прогнозирует сокращение числа пассажиров на шесть миллионов

Готовясь к возобновлению международных пассажирских полетов, аэропорт работает над дополнительными превентивными мерами для защиты работников терминала и пассажиров от риска заразиться Covid-19.

Они предусматривают меры безопасности в зоне регистрации и контроля, на посадке и в автобусах, оснащение стоек регистрации защитными стеклами, снабжение работников средствами защиты. Также планируется проводить усиленную уборку и дезинфекцию помещений в терминале, оборудования и автобусов, привлекать медиков для контроля за состоянием здоровья пассажиров.

Руководитель Рижского аэропорта Лайла Одиня отметила, что работа в аэропорту велась и во время чрезвычайного положения, так как он обслуживал спецрейсы по доставке латвийцев в страну, грузовые и бизнес-рейсы, поэтому аэропорт готов обслуживать и пассажирские рейсы, как только будет дано разрешение на их возобновление.

Имеющаяся в распоряжении аэропорта информация свидетельствует о том, что авиакомпании будут возобновлять полеты постепенно, с учетом ограничений на перелеты и контакты в Латвии и в других странах, а также изменений в поведении пассажиров и их готовности путешествовать.

В аэропорту отметили, что ограничения во многих странах останутся и после окончания кризиса, поэтому полеты в Ригу еще несколько лет будут осуществляться в гораздо меньших объемах, чем раньше.

Прогнозируемое количество пассажиров до конца этого года может составить всего около 1,6 млн, а в следующем году - 4,6 млн вместо ранее планировавшихся 8 млн.

Как сообщалось, в прошлом году Рижский аэропорт обслужил 7,798 млн пассажиров, что на 10,5% больше 2018 года, а в первом квартале этого года - 1,251 млн пассажиров, что на 12,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим авиаузлом в странах Балтии.