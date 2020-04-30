Чт, 30.04.2020
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Средняя зарплата в Латвии - 1000 евро, а пособие по простою - 258. Как такое возможно?

Иллюстративное фото

ФОТО: YANN SCHREIBER/AFP

Несмотря на официальные показатели, что средняя зарплата в Латвии "на бумаге" превышает 1000 евро, размер среднего пособия по простою составляет всего 258 евро. Как такое возможно и почему разница настолько велика - в передаче Tieša runa телеканала LTV объяснили несколько экспертов. Мы приводим их комментарии.

ФОТО: Ieva Makare/LETA

По словам исследователя Стокгольмской высшей школы экономики Арниса Сауки, такая ситуация объясняется теневой экономикой - по разным оценкам, объем зарплат "в конвертах" в Латвии составляет 20-25%.

Эксперт подчеркнул, что поддержка должна быть оказана гораздо более широкому кругу, включая компании, налоговые долги которых являются сезонными и регулярно погашаются в течение года. 

Саука считает, что для решения проблемы должны быть привлечены экономисты. 

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Латвийский политический деятель и экономист Вячеслав Домбровский указал, что одной из сфер, которая в кризисе пострадала больше всего, является туризм. Комментируя низкие пособия по простою, которые были выплачены работникам этой отрасли, он отметил следующее: "Я думаю, что для тех, кто знаком с нашим народным хозяйством, никакой не сюрприз, каким является плательщик налогов в этой сфере". 

ФОТО: Edija Palēns/LETA

В свою очередь латвийский финансист и политик Мартиньш Бондарс заявил, что, на его взгляд, "пособия по простою провалились".

Анита Глейзде, член правления Baltic Restaurants Latvia, отметила, что выводы о том, что пособия по простою провалились, является поспешными. Она считает, что реальную ситуацию об эффективности пособий мы увидим в мае. 

"В начале кризиса пособие по простою было лучшим возможным решением", - добавила Глейзде, отметив, что считает модель расчета пособий справедливой. 

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Продюсер Юрис Миллерс выразил мнение, что тем сферам, деятельность которых сейчас запрещена законом (например, сфера культуры и туризма), стоило бы выплатить единое выровненное пособие по простою. 

Продюсер отметил, что это пособие должно составлять как минимум 500 евро. 

Контекст

  • До второй половины дня в четверг Служба государственных доходов (СГД) выплатила пособия за простой на сумму 7,99 млн евро.
  • За прошедший месяц в пособиях за простой было отказано 2926 компаниям и 1249 самозанятым лицам, которые не соответствуют определенным Кабинетом министров критериям.
  • Главной причиной отказа в выплате пособия за простой является то, что рассчитанные налоги в среднем за месяц составляли менее 200 евро. Это стало причиной 48% отказов.
  • Пособие за простой составляет 75% от прежней зарплаты работника, но не более 700 евро в месяц.
  • 43% пособий по простою не достигают даже 180 евро в месяц.

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