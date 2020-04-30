Средняя зарплата в Латвии - 1000 евро, а пособие по простою - 258. Как такое возможно?

ФОТО: Ieva Makare/LETA

По словам исследователя Стокгольмской высшей школы экономики Арниса Сауки, такая ситуация объясняется теневой экономикой - по разным оценкам, объем зарплат "в конвертах" в Латвии составляет 20-25%.

Эксперт подчеркнул, что поддержка должна быть оказана гораздо более широкому кругу, включая компании, налоговые долги которых являются сезонными и регулярно погашаются в течение года.

Саука считает, что для решения проблемы должны быть привлечены экономисты.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Латвийский политический деятель и экономист Вячеслав Домбровский указал, что одной из сфер, которая в кризисе пострадала больше всего, является туризм. Комментируя низкие пособия по простою, которые были выплачены работникам этой отрасли, он отметил следующее: "Я думаю, что для тех, кто знаком с нашим народным хозяйством, никакой не сюрприз, каким является плательщик налогов в этой сфере".

ФОТО: Edija Palēns/LETA

В свою очередь латвийский финансист и политик Мартиньш Бондарс заявил, что, на его взгляд, "пособия по простою провалились".

Анита Глейзде, член правления Baltic Restaurants Latvia, отметила, что выводы о том, что пособия по простою провалились, является поспешными. Она считает, что реальную ситуацию об эффективности пособий мы увидим в мае.

"В начале кризиса пособие по простою было лучшим возможным решением", - добавила Глейзде, отметив, что считает модель расчета пособий справедливой.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Продюсер Юрис Миллерс выразил мнение, что тем сферам, деятельность которых сейчас запрещена законом (например, сфера культуры и туризма), стоило бы выплатить единое выровненное пособие по простою.

Продюсер отметил, что это пособие должно составлять как минимум 500 евро.

Контекст До второй половины дня в четверг Служба государственных доходов (СГД) выплатила пособия за простой на сумму 7,99 млн евро.

За прошедший месяц в пособиях за простой было отказано 2926 компаниям и 1249 самозанятым лицам, которые не соответствуют определенным Кабинетом министров критериям.

Главной причиной отказа в выплате пособия за простой является то, что рассчитанные налоги в среднем за месяц составляли менее 200 евро. Это стало причиной 48% отказов.

Пособие за простой составляет 75% от прежней зарплаты работника, но не более 700 евро в месяц.

43% пособий по простою не достигают даже 180 евро в месяц.