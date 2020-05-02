За сутки в Латвии - лишь один новый случай Covid-19

Тесты на Covid-19 за сутки сдали 1982 человека.

В целом в Латвии проведено 63 102 теста, Covid-19 подтвержден у 871 человека. 348 человек выздоровели, умерли - 16.

В течение последних суток ни один новый пациент не был госпитализирован. В целом в стационарах проходят лечение 34 человека, у 32 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 96 человек, переболевших Covid-19.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в Twitter подчеркнула, что это по-настоящему хорошие новости.

"Уместен умеренный оптимизм. Удержим тенденцию три выходных дня. Будет хороший подарок на 30-й юбилей восстановления независимости Латвии", - отметила она.

В то же время Министерство здравоохранения призывает не терять бдительность, отмечая, что заразиться может любой, а дальше он может заразить других.

"Covid-19 - болезнь не только пожилых людей. Более трети инфицированных в Латвии - в возрасте от 20 до 39 лет", - отмечает министерство, добавляя, что и молодые и здоровые люди могут заболеть в тяжелой форме и лишиться из-за Covid-19 жизни.

Напомним, если на этих длинных выходных уменьшится число новых случаев заражения Covid-19, на следующей неделе правительство может начать дискуссию о смягчении принципа "2x2", заявила Винькеле.

Принцип "2x2" предусматривает, что с целью ограничения распространения Covid-19 разрешены собрания не более двух человек, не являющихся членами одной семьи, а в общественных местах люди должны соблюдать дистанцию два метра.

Если же заболеваемость за выходные вырастет, "в этом нельзя будет обвинить правительство, это будет выбор нашего общества", подчеркнула министр.