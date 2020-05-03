Эстонский политик: проект Rail Baltica остановлен

В феврале этого года премьер-министры трех балтийских стран выразили желание закончить строительство Rail Baltica в срок. После чего эстонский премьер-министр Юри Ратас на инфочасе Рийгикогу (парламента Эстонии) заявил, что идет фаза проектировки и активно идет приобретение земли.

Это заставило противников проекта Rail Baltica забеспокоиться: председатель EKRE Март Хельме сказал, что от своих бывших союзников они получили много упреков, что партии не удалось остановить проект Rail Baltic.

По словам старшего Хельме, у тех, кто поддерживает их партию, нет причин беспокоиться.

"На самом деле Rail Baltica дальше не пойдет. Да, покупаются земли, какие-то типы сидят и получают нормальную зарплату, но на самом деле проект стоит. И это в большой степени благодаря нам, это мы остановили его", - говорит Март Хельме в радиопередаче.

Министр финансов Мартин Хельме (брат Марта Хельме) добавил, что на данным момент готовы только объекты, которые полезны и без строительства железной дороги.

"В рамках Rail Baltica делаются вещи, которые, так и так, полезны для экономики. Потраченные на сегодняшний день деньги пошли на строительство виадуков и трамвайной линии Таллинна. Даже если оставшаяся часть Rail Baltica никогда не будет реализована, то эта трамвайная линия в аэропорт — хорошая идея, по моему мнению.

В качестве лозунга можно было бы сказать, что деньги на Rail Baltic потрачены, но нужно смотреть и на детали. Мы стараемся стоять за свои расходы, которые важны и полезны, но не помогать строительству железной дороги", - сказал младший Хельме.