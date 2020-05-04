"Скажут, что испугались". Лукашенко не намерен отменять парад 9 мая в Минске

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали.

И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались",

— приводил слова Лукашенко агентство "Белта".

Помимо этого президент Беларуси выразил мнение, что некоторые российские политики хотят посетить парад в Минске из-за того, что в Москве аналогичное мероприятие перенесено.

"Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", — отметил Лукашенко.

Напомним, в Беларуси не вводили серьезных ограничений в связи с пандемией. По данным Worldometers на 3 мая, в стране зафиксировано 16 705 случаев Covid-19 и 99 смертей.