Пчеловодство и зарплата более 50 тыс. евро. Декларация заместителя гендиректора СГД

По сравнению с 2018 годом, зарплата Нарницкой уменьшилась на 6,8%.

На должность заместителя гендиректора СГД она была назначена 6 июня 2016 года. До этого, с 25 апреля 2013 года, она была директором Департамента информатики.

Кроме зарплаты в качестве доходов в прошлом году Нарницка получила 357 евро от Службы поддержки села, а также 285 евро в качестве дохода от хозяйственной деятельности.

В декларации указано, что ей принадлежит пасека, она занимается пчеловодством.

Нарницка также задекларировала накопления в размере 1588 евро.

При этом заместитель гендиректора СГД указала, что имеет долговые обязательства в размере 36 881 евро. Вита вместе с братом приобрела собственность в Ледманской волости. Кредит оформлен на Нарницку, ее брат является поручителем, кредит они выплачивают совместно.

Также в 2018 в лизинг приобрела автомобиль Renault Kadjar, полная стоимость которого составляет 21 960 евро. Кредит оформлен на пять лет. Кроме того, Нарницка является собственником автомобиля Renault Megane Scenic 2008-го года выпуска.

Ей принадлежит земля в Тинужской волости и квартира в Саласпилсе, в в совместном владении - земля и здание в Ледманской волости.