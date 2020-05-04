Пн, 4.05.2020
И вообще - планете идет только на пользу, что отменились авиаперелеты. Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент Латвии

Пчеловодство и зарплата более 50 тыс. евро. Декларация заместителя гендиректора СГД

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Заместитель генерального директора СГД и директор Департамента информатики Вита Нарницка в прошлом году заработала 54 222 евро. Об этом свидетельствует налоговая декларация чиновницы. 

По сравнению с 2018 годом, зарплата Нарницкой уменьшилась на 6,8%. 

На должность заместителя гендиректора СГД она была назначена 6 июня 2016 года. До этого, с 25 апреля 2013 года, она была директором Департамента информатики. 

Кроме зарплаты в качестве доходов в прошлом году Нарницка получила 357 евро от Службы поддержки села, а также 285 евро в качестве дохода от хозяйственной деятельности.

В декларации указано, что ей принадлежит пасека, она занимается пчеловодством. 

Нарницка также задекларировала накопления в размере 1588 евро. 

При этом заместитель гендиректора СГД указала, что имеет долговые обязательства в размере 36 881 евро. Вита вместе с братом приобрела собственность в Ледманской волости. Кредит оформлен на Нарницку, ее брат является поручителем, кредит они выплачивают совместно. 

Также в 2018 в лизинг приобрела автомобиль Renault Kadjar, полная стоимость которого составляет 21 960 евро. Кредит оформлен на пять лет. Кроме того, Нарницка является собственником автомобиля Renault Megane Scenic 2008-го года выпуска. 

Ей принадлежит земля в Тинужской волости и квартира в Саласпилсе, в в совместном владении - земля и здание в Ледманской волости.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ