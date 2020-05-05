В США застрелили охранника магазина, который запретил заходить без маски для лица

Инцидент произошел в пятницу в магазине Family Dollar в городе Флинт.

43-летний охранник магазина Келвин Манерлин указал матери, что ее дочь не может зайти в магазин без защитной маски, так как ношение маскок в публичных местах в штате Мичиган обязательно.

После этого между семьей и охранником произошел конфликт. После ссоры семья сначала покинула магазин, но затем вернулась, и один из членов семьи застрелил охранника.

Полиция задержала в связи с произошедшим 45-летнюю мать.

В свою очередь 44-летний муж женщины и 23-летний сын убежали, их разыскивает полиция.

Стражи порядка считают что охранника магазина застрелил сын.

Штат Мичиган - один из наиболее пострадавших от эпидемии Covid-19 штатов США.

Губернатор штата установил обязательное требование всем жителям носить в общественных местах защитные маски, чтобы снизить распространение вируса.

В штате Мичиган Covid-19 заболели около 44 000 человек, более 4000 из которых умерли.