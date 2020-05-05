Рижан призывают голосовать за проекты благоустройства трех микрорайонов

Департамент привлек студентов RISEBA и Рижского технического университета, специалистов мастерской ландшафтной архитектуры ALPS и местных жителей для создания многофункциональных общественных открытых пространств в столице.

Целью проекта является создание удобной, безопасной и приятной для жителей городской среды.

В ходе проекта был разработан ряд идей, за которые рижане на сайте департамента могут проголосовать до 20 мая.

На основе студенческих проектов, мнений рижан и оценки профессионального жюри будет разработана техническая документация, а реализация проектов планируется уже в этом году. На разработку и реализацию проектов в Московском форштадте, Золитуде и Саркандаугаве предусмотрено финансирование в размере 600 тыс. евро из фонда рижской городской инфраструктуры.