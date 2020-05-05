С каждой неделей увеличивается число детей, посещающих детсад

Если в период с 30 марта по 3 апреля детские сады посещали 6,63% из 89 734 воспитанников, то в период с 20 по 24 апреля - уже 11,51%.

В крупнейших городах Латвии посещаемость детских садов отличается, однако с конца марта она растет во всех городах.

С 20 по 24 апреля детсады Резекне посещали 18,51% воспитанников, Риги - 15,53%, Вентспилса - 15,39%, Даугавпилса - 12,90%, Елгавы - 11,23%. В остальных крупных городах уровень посещаемости детских садов был меньше 10%, например, в Валмиере детсады посещает около 8% детей, в Лиепае - 7,80%, в Юрмале - 7,62%, в Екабпилсе - 5,95%.

В Ницском крае с 20 по 24 апреля детсады посещали 28,45% воспитанников, в Валкском крае - 24,49%, в Алуксниенском крае - почти 25%, в Эргльском, Кегумском и Краславском краях - почти 20%.

Наименьшая посещаемость детских садов в период с 20 по 24 апреля была в Риебиньском крае (0,81%), в Гаркалнском, Крустпилсском и Мазсалацском крае детские сады посещали менее 2% детей.

Как сообщалось, на этой неделе правительство планирует рассмотреть возобновление работы детских садов.