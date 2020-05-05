Приняты правила, которые будут способствовать энергоэффективности зданий

Кабинет министров во вторник, 5 мая, поддержал ряд разработанных Министерством экономики предложений, призванных способствовать энергоэффективности зданий и упростить процесс принятия решений хозяевами квартир.
Правительство поддержало поправки к закону об энергоэффективности зданий, закону об управлении жилыми домами и закону о квартирной собственности. Эти законопроекты еще должен утвердить Сейм.
Поправки к закону об энергоэффективности зданий предусматривают введение требований установки устройств для саморегуляции температуры в зданиях, а также установки пунктов зарядки для электромобилей.
В то же время подготовлены новые правила Кабинета министров, в которые включены минимальные требования энергоэффективности эксплуатируемых зданий. Кроме того, в правилах правительства будут предусмотрены обязательства и требования, касающиеся установки счетчиков тепловой энергии, которые будут поданы в Кабинет министров после утверждения законопроекта в Сейме.
В законопроекте уточняются требования оценки систем отопления и кондиционирования, а также предлагаются альтернативные меры для проведения их оценки.
Кроме того, Министерство экономики предлагает расширить требования по энергетической сертификации зданий в жилом секторе, предусмотрев проведение энергетической сертификации здания в целом, исключая тем самым необходимость делать это для каждой квартиры, что уменьшит нагрузку на владельцев квартир.
В настоящее время энергетическая сертификация проводится для отдельных частей здания в тех случаях, когда квартиры или нежилые помещения продаются или сдаются в аренду.
Поправки к закону об управлении жилыми домами предусматривают, что впредь минимальные требования к энергоэффективности будут устанавливаться не только для жилых домов, но и для всех типов зданий.
В свою очередь изменения в законе о квартирной собственности предусматривают сокращение необходимого числа голосов владельцев квартир для принятия решений о порядке реконструкции и реставрации элементов жилой недвижимости, создания парковки для лиц с инвалидностью или для электромобилей, если одновременно устанавливается и пункт зарядки для электромобилей.
По мнению Минэкономики, эти поправки упростят принятие решений, касающихся реализации мер по энергоэффективности, смене инженерных коммуникаций и других мероприятий в жилых домах.
Как сообщалось, рабочая группа по поддержке бизнеса и занятых лиц концептуально поддержала предложение Минэкономики выделить дополнительные 75 млн евро на проекты в области энергоэффективности.
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