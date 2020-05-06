Трамп не может уснуть. Все дело в умерших из-за Covid-19

"Я не могу уснуть по ночам, так как постоянно думаю об этом", - цитирует "Интерфакс" заявление Трампа в интервью телеканалу ABC.

Обращаясь к соотечественникам, потерявшим своих близких из-за коронавируса, глава страны сказал, что любит их, и назвал коронавирус врагом, который "мы должны победить".

На данный момент в США от последствий Covid-19 скончались более 70 тысяч человек, это самый высокий показатель во всем мире.

Трамп давно известен тем, что очень мало спит, отмечает "Интерфакс". Президент США считает это преимуществом - пока все еще спят, он уже может решать важные вопросы. Американские СМИ о сне президента пишут разное: в основном что он спит от трех до пяти часов в сутки.