Литва продлила карантин до лета

С 18 мая возобновят деятельность детские сады и дошкольные группы, спортклубы, в полном объеме - салоны красоты, стоматологические кабинеты, будут разрешены мероприятия для небольших групп на открытом воздухе, посещение больных.

С понедельника в Литву с рабочими, деловыми и научными целями смогут прибывать граждане стран ЕС, а также обладающие национальной визой. К ним будет применяться требование 14-дневной изоляции.

С понедельника, 11 мая, в Литву без самоизоляции смогут приезжать граждане Польши, но с определенными целями поездки - работы, бизнеса или учебы.

С 15 мая более свободным станет сообщение для прибывающих из Латвии и Эстонии. Жители стран Балтии смогут свободно передвигаться между Латвией, Литвой и Эстонией, не будет требования изоляции.

Правительство также увеличило количество пограничных пунктов, через которые можно будет въезжать в Литву на легковых автомобилях.

Наряду с работающими сейчас пограничными КПП Салочяй-Гренцтале с 15 мая движение легковых автомобилей будет разрешено и через КПП Бутинга-Руцава и Смелине-Медуми на границе с Латвией.

С понедельника легковые автомобили смогут прибывать не только через КПП Кальвария-Будзиско на границе с Польшей, но и через Лаздияй-Огородники.

С этой же даты планируется открыть больше паромных линий - теперь это будут паромы нет только из Киля, но и из Ростока и Травемюнде в Германии.

С понедельника также разрешается проводить экзамены на уровень знания иностранного языка для поступающих в высшие школы. В экзамене должны участвовать не более 10 лиц, на одного экзаменуемого должно приходиться не менее 10 кв. м площади, должно быть обеспечено минимум двухметровое расстояние между участниками.

С 18 мая будут введены послабления в отношении проведения мероприятий, предоставления услуг салонов красоты и стоматологии, воспитания детей. Будет разрешено посещение пациентов - с разрешения лечащего врача и в порядке, установленном главой лечебного учреждения.

Небольшим группам (не более шести лиц) будут разрешены тренировки в спортклубах с тренером, а также отменяется запрет на плаванье на развлекательных, спортивных судах при соблюдении дистанции между людьми.

Также с 18 мая разрешаются мероприятия на открытых пространствах с числом участников до 30 человек, если будет обеспечиваться безопасное расстояние между людьми или их группами, а также если мероприятие будет проходить без перерывов.

С 30 мая разрешается проведение мероприятий как на открытых, так и в закрытых пространствах с числом участников до 30 человек, если будет обеспечиваться безопасное расстояние между людьми или их группами, а также если мероприятие будет проходить без перерывов.