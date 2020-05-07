Самолеты летают реже, но пассажиры продолжают буянить

Серьезные беспорядки устроил пассажир самолета, летевшего на этой неделе из Японии в США, сообщает CNN.
Инцидент произошел в понедельник во время полета из Токио в Даллас.
Один из пассажиров самолета высказал угрозы, после чего закрылся в туалете и начал кричать.
Среди пассажиров находились три американских морских пехотинца, которые в конце концов помогли справиться с пассажиров.
Одна из стюардесс снаружи открыла двери туалета, а морские пехотинцы скрутили пассажира. После этого его связали, и военные присматривали за ним все оставшееся до посадки время.
Мотивы действий пассажира пока что неизвестны.После прибытия в Даллас его передали медикам.
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