Чт, 7.05.2020
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Самолеты летают реже, но пассажиры продолжают буянить

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

Серьезные беспорядки устроил пассажир самолета, летевшего на этой неделе из Японии в США, сообщает CNN.

Инцидент произошел в понедельник  во время полета из Токио в Даллас.

Один из пассажиров самолета высказал угрозы, после чего закрылся в туалете и начал кричать.

Среди пассажиров находились три американских морских пехотинца, которые в конце концов помогли справиться с пассажиров.

Одна из стюардесс снаружи открыла двери туалета, а морские пехотинцы скрутили пассажира. После этого его связали, и военные присматривали за ним все оставшееся до посадки время.

Мотивы действий пассажира пока что неизвестны.После прибытия в Даллас его передали медикам.

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