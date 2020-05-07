Самолеты летают реже, но пассажиры продолжают буянить

Инцидент произошел в понедельник во время полета из Токио в Даллас.

Один из пассажиров самолета высказал угрозы, после чего закрылся в туалете и начал кричать.

Среди пассажиров находились три американских морских пехотинца, которые в конце концов помогли справиться с пассажиров.

Одна из стюардесс снаружи открыла двери туалета, а морские пехотинцы скрутили пассажира. После этого его связали, и военные присматривали за ним все оставшееся до посадки время.

Мотивы действий пассажира пока что неизвестны.После прибытия в Даллас его передали медикам.