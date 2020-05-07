Правительство установило 30 июня как конечный срок периода простоя

Как пояснили в Минкульте, правила правительства о пособии за простой для самозанятых лиц, пострадавших от распространения Covid-19, предусматривают, что период простоя начинается 14 мая и длится не дольше, чем действует решение правительства о чрезвычайном положении.

Пособие за простой является краткосрочным решением для компенсации утраченных в период чрезвычайной ситуации доходов самозанятых лиц.

С учетом того, что эпидемиологическая обстановка в Латвии не позволяет установить точный срок, до которого государству придется продлевать режим чрезвычайной ситуации, Минкульт предлагает установить 30 июня как конечный срок периода простоя.

До среды Служба государственных доходов выплатила пособия за простой в размере 10,6 млн евро 31 488 работникам 5479 предприятий, а также 2068 самозанятым лицам.