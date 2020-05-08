LTV7: тестовый полет "сбежавшего" дрона, возможно, проходил с нарушениями

Как журналистам "Личного дела" рассказали в Агентстве гражданской авиации, лицензию о долгосрочных полетах выдают на конкретный дрон. После этого для каждого отдельного полета спрашивать разрешение не нужно — летай, когда хочешь. Однако после инцидента с потерявшим контроль беспилотником, его создатель заявил, что это был экспериментальный прототип совершенно нового продукта. Новому образцу лицензию не выдавали и разрешение на эксперимент компания не получала.

По крайней мере, на конкретную дату.

"Это вопрос, который Агентство гражданской авиации должно понять во время расследования. Был или не был разрешен этот полет. Этот полет включился в эту лицензию, которое давалось перед тем предприятию, или они должны были получить другое разрешение от Агентства гражданской авиации?", - рассказывает представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс.

На вопрос журналиста, получала ли компания UAVFactory разрешение на экспериментальный полет? Айвис Винцевс ответил:

"На эту конкретную дату, на 2 мая, никаких отдельных разрешений из Агентства не выдавалось".

Ответ от предприятия: "UAVFactory проводит тестовые полеты в специально отведенном, безопасном и закрытом воздушном пространстве. Соблюдаются все требования безопасности, согласно нормативным актам. Чтобы создавать новые, инновационные технологии и продукты, а также совершенствовать уже существующие, тестовые полеты проводятся регулярно".

Но про лицензию ни слова.

По заверению создателя, на беспилотнике должен был быть GPS. Но отслеживающее устройство вышло из строя.

"Из информации, которая прозвучала в прессе, это совершенно новый прототип, главной его целью было максимально долго находиться в воздухе и, возможно, поставить мировой рекорд. Это значит, что при изготовлении дрона, очевидно, экономили на аппаратуре, ее тяжести, - говорит командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш, - Обеспечили только самым необходимым, чтобы дрон находился в воздухе, как можно дольше".

Еще одну проверку заказал министр сообщения Талис Линкайтс, он хочет проверить, все ли службы действовали правильно и нет ли в законе белых пятен. Все таки, тема дронов довольно новая и сбегает беспилотник размером с микроавтобус в нашей стране в первый раз.

"Мы, конечно, знали о происшествии в Лондоне, аэропорт Гэтвик тоже был закрыт определенное время, пока там простой маленький дрон летал мимо. Но такой индустриальный образец, который не знаем, куда летит, на какой высоте и, как долго, такое происшествие у нас впервые", - заключил министр.