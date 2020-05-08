Полиция задержала лже-торговку медицинскими масками. Она пряталась, надевая парики

Ранее в полицию обратились жители, которые в марте и апреле этого года стали жертвами мошенницы. Некая женщина в социальных сетях разместила объявление о продаже медицинских масок, дезинфицирующих средств и других товаров. В связи с этим полиция завела уголовное дело.

В ходе следствия выяснилось, что торговля шла от лица пользователей Facebook Andris Paskovs, Aija Aija, Aija Askova, Aija Paskova. Люди, которые хотели купить товары, должны были перечислить деньги на счет LV31LPNS0005703552531 или LV14RIKO0001050725581, после чего им обещали выслать товар посредством пакомата.

Но никто ничего не высылал. Якобы торговец медтоварами прекращала общение в одностороннем порядке.

Выяснилось, что по ту сторону всех этих профилей - женщина 1989 года рождения, которая неоднократно попадала в поле зрения полиции за подобные действия, а также ранее была осуждена за преступления имущественного характера.

У мошенницы не было декларированного места жительства. Она пряталась от полиции, меняя образ - например, надевала парики. Но ее старания не увенчались успехом - 29 апреля женщину задержали и применили меру пресечения в виде ареста.

Уголовный процесс продолжается по 20 эпизодам.

Госполиция призывает людей, которые, возможно, пострадали от действий этой мошенницы, сообщить об этом. Заявление можно написать через портал latvija.lv или отправить по почте по адресу:

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