Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 мая 2020 года

Людям этого знака понадобится упорядоченность в жизни. Настало время победить хаос и разобраться с причинами своей неуверенности, пессимизма, отсутствия мотивации.

Весы

У Весов наступает время, когда самой главной становится сфера денег и работы. Стоит занять свою голову правильными мыслями, избавившись от неуверенности и страхов. Если настроение будет соответствующим, можно смело пробовать себя в новых областях, экспериментировать.

В любви эта неделя тоже будет достаточно насыщенной, однако

звезды сейчас не могут найти компромисс с планетами, поэтому Весам придется делать выбор заранее, на чем сфокусировать внимание — на любви или на делах.

Скорпион

Скорпионам стоит начинать каждое утро с позитивной ноты, потому что звезды и планеты будут находиться в дисгармонии почти всю неделю, начиная со вторника. Счастье и удача Скорпионов только в их собственных руках и ни в чьих больше.

В любви придется действовать быстро, решительно, без промедления.

Нужно знакомиться, признаваться в чувствах, звать людей на свидания и быть открытыми. Вселенная даст возможность обрести счастье тем, кто не ждет у моря погоды.

Это отличное время для примирения и восстановления старых отношений.

Стрелец

Стрельцам звезды и планеты помогут начать эту неделю правильно, но со вторника желательно брать ситуацию в свои руки и не надеяться на удачу. Стоит быть предельно внимательными к мелочам и не винить никого в своих проблемах и недочетах. Также лучше иметь запасной план на случай срыва основного.

Жизненный путь Стрельцов может привести их к счастью в любой из сфер. Самое главное - чтобы проблемы не ждали долго своего разрешения.

Нужно решать их по мере возникновения и не бояться бросать все силы в проблемную зону. Возможно, на этой неделе придется больше работать и чаще заниматься домашними делами.

Козерог

Козерогам стоит поменьше общаться со злопамятными людьми — они могут быть крайне токсичными на этой неделе, поэтому желательно избегать их влияния. Не нужно игнорировать их — лучше просто сделать вид, что возможности взаимодействовать пока нет. Звезды дадут Козерогам силы для самостоятельного решения проблем. На этой неделе

желательно заняться своим здоровьем, начать делать зарядку, чаще ходить, бывать на свежем воздухе. Не стоит откладывать оздоровительные процедуры и отдых.

Релаксация очень важна, но отдыхать тоже нужно правильно — в правильной атмосфере и с нужными людьми.

Водолей

У Водолеев на этой неделе главной станет сфера денег и работы. Продуктивность можно будет повысить благодаря банальному умению распределять свои силы между задачами. Важно правильно оценивать их приоритет, сложность и объем.

Не стоит забывать о любимом человеке, родителях и детях.

Можно сделать им приятный сюрприз, потратить деньги на какой-нибудь подарок или сделать в выходные приятный сюрприз.

Отдыхать стоит так, как хотят близкие люди. Пришло время обратить внимание на их приоритеты, желания и нужды.

Рыбы

У Рыб на этой неделе могут быть проблемы с энергетикой, так как звезды и планеты будут в диссонансе. Их деструктивная сила может сбить людей данного знака с верного пути. Хорошее настроение и уверенность в себе — два столпа, на которых держится удача.

Самый опасный день недели — четверг. В этот день не стоит задерживаться на работе, заниматься ненавистными делами и общаться с неприятными людьми.