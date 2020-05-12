Вт, 12.05.2020
Единственные, на кого они [животные] могут посмотреть и с кем пообщаться – это наши работники сотрудник Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс

фото ⟩ По подозрению в тяжком преступлении полиция разыскивает 18-летних парней

ФОТО: policija

По подозрению в совершении тяжкого преступления Мадонский участок Видземского регионального управления Госполиции разыскивает Дависа Ашакса и Эндийса Берзиньша. Год рождения возможных преступников - 2002. 

Госполиция призывает внимательно посмотреть фотографии, на которых изображены Давис Ашакс и Эндийс Берзиньш, и если вам известно их возможное местонахождение, сообщить об этом полиции по номерам 64801725, 64801702 или 110.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ