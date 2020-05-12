фото ⟩ По подозрению в тяжком преступлении полиция разыскивает 18-летних парней

По подозрению в совершении тяжкого преступления Мадонский участок Видземского регионального управления Госполиции разыскивает Дависа Ашакса и Эндийса Берзиньша. Год рождения возможных преступников - 2002.
Госполиция призывает внимательно посмотреть фотографии, на которых изображены Давис Ашакс и Эндийс Берзиньш, и если вам известно их возможное местонахождение, сообщить об этом полиции по номерам 64801725, 64801702 или 110.
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