Правда ли в апреле был самый высокий тариф на отопление?

Скорее неправда - в заявлении лишь доля правды, но не приняты во внимание важные факты или контекст, поэтому заявление вводит в заблуждение или приводится вне контекста.

ФОТО: Facebook

Пост опубликован на русском и латышском языках. В целом на обоих языках этим заявлением поделились более 2000 раз. Заявление опубликовано 19 апреля, хотя счет за апрель жители получат только в мае. Проект Re:Check связался с автором высказывания и узнал, что информацию В. Еремеев получил от некой подписчицы, которая прислала ему полученный в апреле счет за отопление.

По словам В. Еремеева, там было видно, что "по сравнению с февралем счет за март был выше". В свою очередь, про апрель в публикации он писал потому, что счет был получен в этом месяце. "В апреле выставленный счет за март выше, чем в марте выставленный счет за февраль", - пояснял Еремеев. Также в телефонном разговоре он уточнил, что речь идет о Риге. При этом как в публикации на русском языке, так и на латышском речь о самоуправлениях идет во множественном числе. "Я же не журналист, и я не должен писать так, чтобы все поняли однозначно так, как хотят понять", - считает В. Еремеев.

В разных населенных пунктах Латвии тариф на отопление отличается, и его утверждает Комиссия по регулированию общественных услуг. Так как автор высказывания уточнил, что имел в виду Ригу, Re:Check выяснил, что с августа 2019 года по март (включительно) этого года тариф на отопление в столице не менялся и составлял 51,90 евро за мегаватт-час. Это значит, что в феврале и марте тариф на отопление в Риге был неизменным. Впрочем, тариф в феврале-марте не менялся также и в ряде других проверенных самоуправлений. В свою очередь, в апреле тариф в Риге снизился, и в мае жители получат счет за апрель уже по другому тарифу.

ФОТО: Re:Baltica

На конечный счет за отопление влияет совокупность факторов. В первую очередь - это тариф. Во-вторых - потребление теплоэнергии, на что прямым образом влияет температура воздуха на улице: чем холоднее на улице, тем больше необходимо теплоэнергии, чтобы дома было тепло. Также на это влияет температура в доме, в квартирах. Счета растут, если тепло потребляется неэкономно: например, в подъезде разбито окно или постоянно открыта дверь. Представитель предприятия Rīgas siltums Линда Ренце отмечает: "Важно понять, что увеличение температуры в доме на один градус соответственно увеличивает счет за отопление на 5-6%".

Предприятие Rīgas siltums поясняет, что оно доставляет теплоэнергию лишь до теплоузла конкретного дома, где счетчик подсчитывает всю теплоэнергию, потраченную этим домом. Таким образом, Rīgas siltums на все здание выписывает один общий счет домоуправлению. Домоуправление, в свою очередь, полученный счет уже распределяет по определенной методике. При этом в разных домах счета за отопление могут отличаться в пределах одного города, несмотря на то, что в данном самоуправлении тариф един. Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks это признает и на своей интернет-странице также поясняет возможные тому причины.

Вывод: Высказывание про "самый дорогой тариф отопления в апреле" в самоуправлениях - неправда. Тариф в Риге и ряде других самоуправлений за последние месяцы не менялся, а в отдельных случаях в апреле был снижен. Высказывание в Facebook про цену отопления вводит в заблуждение, обобщая возможный частный случай на множество самоуправлений.