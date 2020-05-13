Рабочая группа Минфина отклонила предложение снизить НДС для отрасли гостеприимства

Рабочая группа под руководством министра финансов Яниса Рейрса пока не поддержала предложение о введении сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5% для отрасли гостеприимства, сообщил министр экономики Янис Витенбергс после дискуссии о ситуации в туризме.

Он подчеркнул, что Министерство экономики будет рассматривать другие возможности поддержки отрасли гостеприимства в период кризиса.

В Минфине агентству LETA сообщили, что рабочая группа в среду выслушала предоставленную Минэкономики информацию и договорилась, что это предложение будет рассматриваться при общем пересмотре налоговой системы, а не в отрыве от нее.

Как сообщалось, Минэкономики подало на рассмотрение рабочей группе под руководством Рейрса предложение о снижении ставки НДС до 5% для секторов общественного питания и размещения туристов на три года.

Министерство указало, что в Латвии ставка НДС на услуги общественного питания составляет 21%, и это вторая самая высокая ставка в ЕС. В то же время с 1 июля этого года Германия снизит ставку НДС на услуги общественного питания с 19% до 7%, Литва рассматривает возможность снижения ставки с 21% до 9%, а в Эстонии обсуждается снижение до 9%.

В свою очередь ставка НДС на услуги размещения туристов в Латвии составляет 12%, в то время как в большинстве стран ЕС применяются пониженные ставки НДС, в том числе в Литве и Эстонии ставка НДС на услуги размещения туристов снижена до 9%.