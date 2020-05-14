Чт, 14.05.2020
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За педофилию задержан иностранец. Дело передано в прокуратуру

ФОТО: Pixabay

Государственная полиция передала в прокуратуру дело по факту сексуального использования несовершеннолетнего, сообщила представитель ведомства Мадара Шершнева. 

В январе этого года в Курземское управления Госполиции поступила информация о том, что был сексуально использован несовершеннолетний младше 16 лет. По подозрению в совершении преступления был задержан иностранец 1997 года рождения. 

В ходе следствия выяснилось, что иностранец познакомился со своей жертвой в интернете и договорился о встрече. Об своих желаниях он сообщил в ходе переписки, а при встрече их реализовал. 

На его телефоне хранились фотографии обнаженных детей в различных позах, фотографии оголенных частей тела, а также сцены зоофилии с участием ребенка. 

Согласно Уголовному закону, за такие преступления можно получит до пяти лет тюремного заключения. Это решит суд. 

Полиция призывает родителей поговорить с детьми что делать, если они получили предложение вступить в сексуальные действия. Ребенок должен осознавать, что после получения сообщений с подобными предложениями, может обратиться к родителям и рассказать об этом.

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