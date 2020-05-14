За педофилию задержан иностранец. Дело передано в прокуратуру

В январе этого года в Курземское управления Госполиции поступила информация о том, что был сексуально использован несовершеннолетний младше 16 лет. По подозрению в совершении преступления был задержан иностранец 1997 года рождения.

В ходе следствия выяснилось, что иностранец познакомился со своей жертвой в интернете и договорился о встрече. Об своих желаниях он сообщил в ходе переписки, а при встрече их реализовал.

На его телефоне хранились фотографии обнаженных детей в различных позах, фотографии оголенных частей тела, а также сцены зоофилии с участием ребенка.

Согласно Уголовному закону, за такие преступления можно получит до пяти лет тюремного заключения. Это решит суд.