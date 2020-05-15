Открыт для посещения новый бизнес-центр Origo One

Первые три этажа торгового центра были открыты для посетителей уже с 1 апреля. Реализуемый ныне проект предусматривает расширение торгового центра Origo более чем в два раза. На первых трех этажах будут располагаться магазины и предоставляться различные услуги, а на верхних трех этажах резместятся офисы класса А.

ФОТО: Skonto būve

Как известно, для расширения т/ц Origo LCM начал строительство нового здания на прилегающем земельном участке в Риге, на ул. Сатеклес, 2b. В конце февраля - начале марта 2020 года откроется расширенная часть т/ц Origo, а открытие бизнес-центра планируется в феврале. LCM строит новое здание по стандартам BREEAM, чтобы оно было устойчивым, энергоэффективным, дружественным для окружающей среды и работников.

Галерея: Новый проект Origo