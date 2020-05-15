Видео ⟩ Овчарка крала вещи любимой хозяйки, чтобы обниматься с ними, пока та не дома

А некоторое время назад, по возвращению домой, хозяйка собаки стала находить свои вещи не там, где она их оставляла. Тут на помощь и пришла видеокамера.

Просмотрев видео, она поняла, что собака действительно вытаскивает ее вещи.

Однако собака делает это, не чтобы нашкодить, а чтобы пообниматься с ними, пока любимая хозяйка отсутствует.

Она также рассказала, что испробовала несколько способов снизить у своей собаки тревожность, связанную с расставанием. Например, она старается не придавать особого значения уходу из дома и возвращению, чтобы не вызывать у любимца сильной тревоги. Помимо этого, уходя, она оставляет питомцу лакомство, которое забирает сразу, как возвращается.

Смотрите видео!