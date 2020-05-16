TV3: источником вспышки Covid-19 в Mārsnēni мог стать один из пациентов

Помещения и территория центра находятся под карантином, однако работники могут его покидать. Теперь Приекульский край стал третьим наиболее затронутым вирусом самоуправлением после Риги и Юрмалы.

В Mārsnēni Covid-19 заразились 25 клиентов центра в возрасте старше 60 лет, а также четверо работников. Вирус был открыт здесь 10 мая, и в тот момент у пяти пенсионеров ситуация была настолько плоха, что их пришлось поместить в больницу.

"Мы смотрим, контролируем территорию, чтобы никто не зашел, не показывал интереса, любознательности, чтобы инфекция не распространялась. Территория ограничена", - указал передаче начальник Цесисского участка Госполиции Видземского региона Алдис Паже.

В свою очередь председатель Приекульской краевой думы Элина Стапулоне отметила: "Нас тревожит величина этого заражения, я могу назвать это фокусом, где сконцентрировались несколько заболевших.

Четверо заболевших сотрудников доставлены домой. Они также соблюдают строгий карантин, проверила полиция. Обитающие в центре зараженные 25 пенсионеров отделены от здоровых. К этому были привлечены земессарги.

"Наши земессарги мужественно зашли в центр и помогли руководству учреждения носить кровати, перевозить клиентов в отдельный блок, где создана карантинная зона", - указала Стапулоне.

Как именно этот вирус был завезен в учреждение, сейчас выясняют эпидемиологи. Предварительная информация свидетельствует, что это мог быть клиент учреждения, который получал в медицинском центре соответствующую услугу, и после этого туда вернулся.

Приекульская краевая дума поставила работникам центра защитные маски и комбинезоны.

"Тревожно, потому что мы очень близко", - рассказала жительница Mārsnēni Дзинтра, дом которой находится как раз напротив фокуса инфекции. В целях безопасности самоуправление дверь ее дома продезинфецировала.

"Меня тревожит, что именно эти работники едут, идут, кто как. Если есть карантин, то и им стоило бы находиться в тех помещениях все время карантина. Они должны оставаться на своих рабочих местах, а не ездить домой, и мы уже не знаем, куда еще они ездят", - говорит Дзинтра.

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