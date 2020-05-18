Clean R: в Риге новые договоры о вывозе мусора заключили не все, в среду они останутся без услуги

Пресс-секретарь предприятия Clean R Каспар Лицитис рассказал, что со своей стороны предприятие может обеспечить услугу, однако крупные клиенты, которые не заключили договор, могут остаться без вывоза отходов. Это касается и частных лиц.

"В среду в Риге начинается "новая эра" в сфере услуг по обслуживанию отходов, но тревожит тот факт, что многие крупные домоуправления проигнорировали установленное законом обязательство и не заключили договор. После среды часть многоквартирных домов услугу не получит", - сказал исполнительный директор Clean R Валерий Станкевич.

По его словам, муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks, которое обслуживает внушительную часть столичных многоквартирных домов, договор заключило, как и многие владельцы частных домов.

Если договор заключить во вторник, его обработка, составление маршрута и решение технических вопросов могут занять до двух недель.

Как сообщалось, 6 марта временная администрация Рижской думы утвердила новые тарифы на вывоз мусора и приняла поправки к правилам, регулирующим сферу вывоза отходов. Новый порядок вступит в силу с 20 мая, новые договоры жители могли заключать с 10 марта.

В многоквартирных домах договор о вывозе мусора должно заключать домоуправление.

Предприятие Clean R будет вывозить мусор в Центральном районе и Латгальском предместье Риги по тарифу 16,14 евро за кубометр плюс НДС, а также в Курземском районе по тарифу 16,43 евро за кубометр. Ранее в центре тариф составлял 15,97 евро, в Курземском районе - 16,21 евро.

Предприятие Eco Baltia vide будет оказывать услуги в Видземском предместье и Зиемельском районе по тарифу 16,53 евро за кубометр плюс НДС. Ранее тариф на этих территориях составлял 16,09 евро за кубометр плюс НДС.

Объединение Lautus и Pilsetvides serviss будет обслуживать территорию Земгальского предместья, где тариф составит 12,12 евро за кубометр.