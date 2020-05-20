Исключенный из KPV LV Алдис Гобземс учреждает новую партию

Старт новой политической организации фактически дан, но процесс затормозился из-за кризиса Covid-19, лишившего людей возможности общаться, рассказал Гобземс. Он не назвал людей, которых ему удалось собрать, но обещал сделать это осенью, ближе к учредительному съезду партии.

По словам Гобземса, в его команду вошли как пожилые, очень опытные люди, так и предприниматели и технический персонал, который помогает с коммуникацией.

Гозбемс намерен "завоевать" 14-й Сейм, получить возможность сформировать правительство и не сомневается в успехе. На должность министра финансов он собирается взять человека со стороны, который доказал свой профессионализм.

Политик намерен в первый же день своей работы снять с должности руководителя Бюро по защите Сатверсме Яниса Майзитиса, который превратил систему допусков к гостайне в бизнес.