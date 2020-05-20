Фото ⟩ В штате Мичиган обрушились две дамбы: эвакуировали 10 000 человек

По сообщениям местных властей, дамбы прорвало после затянувшихся ливней. В отдельных частях города Мидленд уровень воды может подняться вплоть до трех метров, что станет рекордом за все время наблюдений.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер объявила чрезвычайное положение в Мидленде и призвала жителей немедленно эвакуироваться из пострадавших районов.

Отмечается, что в Мидленде проживают около 40 000 человек.

Известно, что состояние одной из дамб, которая была построена в 1924 году, в 2018 году было признано неудовлетворительным. В то же время состояние другой дамбы, построенной в 1925 году, признали удовлетворительным.

Галерея: В штате Мичиган обрушились две дамбы