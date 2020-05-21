Чт, 21.05.2020
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Covid-19 в мире: число заболевших превысило пять миллионов

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

В мире Сovid-19 заболели более пяти миллионов человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

На первом месте по числу официально зафиксированных случаев -  Соединенные Штаты Америки, где заболели более 1,5 млн жителей.

На втором месте - Россия с 308 705 инфицированными, на третьем — Бразилия (291 579).

В общей сложности число смертей пациентов с Covid-19 в мире составляет 328 172. Более 93 тысяч приходится на США, на втором месте Великобритания с более чем 35 тысячами заболевших. Третье место занимает Италия, где скончались более 32 тысяч человек с коронавирусом. 

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