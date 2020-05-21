Covid-19 в мире: число заболевших превысило пять миллионов

В общей сложности число смертей пациентов с Covid-19 в мире составляет 328 172. Более 93 тысяч приходится на США, на втором месте Великобритания с более чем 35 тысячами заболевших. Третье место занимает Италия, где скончались более 32 тысяч человек с коронавирусом.