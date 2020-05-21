Covid-19 в мире: число заболевших превысило пять миллионов

В мире Сovid-19 заболели более пяти миллионов человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
На первом месте по числу официально зафиксированных случаев - Соединенные Штаты Америки, где заболели более 1,5 млн жителей.
На втором месте - Россия с 308 705 инфицированными, на третьем — Бразилия (291 579).
В общей сложности число смертей пациентов с Covid-19 в мире составляет 328 172. Более 93 тысяч приходится на США, на втором месте Великобритания с более чем 35 тысячами заболевших. Третье место занимает Италия, где скончались более 32 тысяч человек с коронавирусом.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!