Крестьяне просят разрешение на ввоз гастарбайтеров. Местные не хотят работать

Соответствующие письма направлены премьер-министру Кришьянису Кариньшу, главе комиссии Сейма по народному хозяйству Ральфу Немиро, министру экономики Янису Витенбергсу, министру внутренних дел Сандису Гиргенсу и министру земледелия Каспару Герхардсу.

Фермеры просят найти возможности ввоза гастарбайтеров в Латвию и разрешать им приступать к работе немедленно, если у них нет признаков ОРВИ и имеется документ о том, что человек не болен Covid-19.

Сельскохозяйственные организации ранее уже призывали местных жителей устраиваться на сезонные работы, а также обращали внимание на нехватку рабочей силы в отдельных секторах пищевой промышленности.

Как рассказала председатель правления Латвийской ассоциации плодоводства Мара Рудзате, в прошлом году ее хозяйство Arosa-R искало 120 работников через Государственное агентство занятости и портал объявлений ss.lv.

Поступили заявки от 70 человек, но многих из них потом не удалось найти, так как телефоны были отключены. В результате удалось набрать только шестую часть необходимых работников, и 40% урожая погибло.

По словам Рудзате, сезон сельхозработ приближается, а отклики на объявления минимальны, хотя предлагается зарплата до 900 евро брутто.

В прошлом году общее количество занятых в Латвии гастарбайтеров составило почти 10 000, при этом около 5000 разрешений на работу было выдано гражданам Украины.