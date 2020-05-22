Где в Латвии вырос уровень безработицы из-за Covid-19

Зарегистрированный уровень безработицы, вызванной пандемией Covid-19, быстрее всего вырос в Риге и рядом, сообщила в интервью Латвийскому радио директор Госагентства занятости (NVA) Эвита Симсоне.
"Этот кризис [...] больше всего затронул именно столицу и пририжский регион", - рассказала Симсоне отметив, что в Риге и рядом зарегистрированный уровень безработицы вырос стремительнее всего - с 4% до более чем 6%.
Симсоне отметила, что больше всего безработных по-прежнему в Латгале - порядка 15%.
Она напомнила, что в мае в Латвии уровень безработицы превысил 8,2% от экономически активного населения. На данный момент без работы более 75 тысяч жителей.
Глава NVA указала, что в последние недели число зарегистрированных безработных существенно сократилось.
"Если в наивысшей точке ежедневно ряды безработных пополнялись на 1000 людей, то 21 мая было менее 100 новых клиентов. Темп прироста упал, и упал существенно", - сказала Симсоне.
Так же она рассказала, что в мае появилось больше зарегистрированных вакансий - более 4000, и на данный момент NVA предлагает более 17 тысяч рабочих мест. Больше всего в сферах сельского хозяйства, строительства, оптовой и розничной торговли.
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