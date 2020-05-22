После выздоровления части заразившихся, Covid-19 больше нет в 29 самоуправлениях

Это на 29 административных территорий меньше, чем на пике распространения вируса, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Ни одного случая Covid-19 больше не зарегистрировано в Елгаве, где было известно о 23 заболевших, а также в Резекне, где было от одного до пяти заболевших.

Больше всего болеющих сейчас в столице - 128 человек. На втором месте Приекульский край - 26 больных Covid-19, на третьем Валмиера - 19.

Как сообщалось, от Covid-19 в Латвии вылечились 69% заболевших, или 712 человек из 1030 выявленных случаев.

Вчера Covid-19 выявлен у пяти человек, сделано 1745 анализов. Таким образом, до сих пор в Латвии сделано 96 366 анализов, Covid-19 заболели 1030 человек, умерли 22 человека.

За последние сутки госпитализирован один больной. В больницах лечатся 25 больных новым коронавирусом, в том числе у 23 пациентов заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписаны 136 пациентов, переболевших Covid-19.