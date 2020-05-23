Сб, 23.05.2020
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Цены на топливо в странах Балтии: где они выросли?

Канистры с топливом. Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На прошлой рабочей неделе в Риге и Вильнюсе увеличились цены на топливо, тем временем в Таллинне они остаются стабильными.

На этой рабочей неделе самый дорогой бензин был в Таллине и Риге. Самый дешевый - в Вильнюсе. Также в Таллине было самое дорогое в Балтии дизельное топливо, а самая низкая цена зафиксирована в Вильнюсе, сообщает агентство LETA. 

В Риге на автозаправочных станциях Circle K бензин 95-й марки подорожал на 1,3% и стоил 0,997 евро за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 3,4% - до 0,924 евро за литр. 

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 2,1% и цена за литр составила 0,935 евро, а дизельное топливо - на 2,3% и стоило 0,835 евро за литр. 

В Таллинне на АЗС Circle K цена на бензин и дизельное топливо осталась прежней - 1,149 евро и 0,999 евро за литр. 

В Риге остались неизменными цены на автогаз - в пятницу один литр стоил 0,465 евро. В Таллинне он подешевел на 7,2% - до 0,566 евро за литр, а в Вильнюсе увеличилась на 21,1% - до 0,459 евро за литр. 

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