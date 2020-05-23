Палатки для анализов на Covid-19 сменят адреса

На данный момент в Латвии идет смена адресов пунктов приема анализов на Covid-19. Изменения будут отражены на интерактивной карте "Места сдачи анализов на Covid-19 в Латвии",
Об этом агентству LETA сообщила представитель Национальной службы здравоохранения (NVD) Гинта Озолиня.
Интерактивная карта доступна здесь.
В среду пункт на территории больницы им. П. Страдиня был закрыт. Такое решение принято на основании оценки загруженности.
Также с 27 апреля больница начала предоставлять часть медицинских услуг, что требует дополнительных ресурсов - труд людей, которые принимали анализы в палатках.
Места сдачи анализов на коронавирус есть в 17 городах Латвии.
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