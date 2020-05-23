Сб, 23.05.2020
Да, соседи-эстонцы свободу собраний меняют с большим размахом, но это осознанный выбор правительства Латвии - быть более осторожными. Министр здравоохранения Илзе Винькеле
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Палатки для анализов на Covid-19 сменят адреса

Палатка для сдачи анализов

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На данный момент в Латвии идет смена адресов пунктов приема анализов на Covid-19. Изменения будут отражены на интерактивной карте "Места сдачи анализов на Covid-19 в Латвии",

Об этом агентству LETA сообщила представитель Национальной службы здравоохранения (NVD) Гинта Озолиня. 

Интерактивная карта доступна здесь

В среду пункт на территории больницы им. П. Страдиня был закрыт. Такое решение принято на основании оценки загруженности.

Также с 27 апреля больница начала предоставлять часть медицинских услуг, что требует дополнительных ресурсов - труд людей, которые принимали анализы в палатках. 

Места сдачи анализов на коронавирус есть в 17 городах Латвии. 

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