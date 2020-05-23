Видео штурма ⟩ В Москве неизвестный напал на банк и взял людей в заложники

Во второй половине дня в субботу, по информации источника "Интерфакса", в отделение "Альфа-банка" на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взорвать здание. На место прибыла полиция и переговорщики.

Захватчик потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживал там несколько человек. По предварительным данным, в заложниках оказались пять человек. При попытке захвата сработала сигнализация.

Некий пользователь Twitter опубликовал видео с места происшествия.

При попытке захвата сработала тревожная сигнализация. На месте работает полиция. С захватчиком готовятся переговоры. #москва pic.twitter.com/07pWCTWCCL — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) May 23, 2020

Позднее стало известно, что сотрудники спецподразделений взяли здание банка штурмом.

Вот так выглядел штурм отделения Альфа-Банка на Земляном Валу. Захватчик задержан. У мужчины при себе был только муляж. Сейчас в здании работают взрывотехникиhttps://t.co/YXjUGEmnnE pic.twitter.com/WbVUylbq2O — МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 23, 2020

"Медуза" со ссылкой на "Альфа-банк" сообщила, что при задержании захватчика никто не пострадал. По предварительной информации, мужчина захватил заложников из-за долгов по кредитам.

По сведениям "Интерфакса", во время переговоров с полицией захватчик "выдвигал абсурдные противоречивые требования". Предположительно, он находился под воздействием стимулирующих веществ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.