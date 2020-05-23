Сб, 23.05.2020
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Видео штурма ⟩ В Москве неизвестный напал на банк и взял людей в заложники

Российские силовики. Иллюстрация

ФОТО: YURI KOCHETKOV / EPA

В субботу, 23 мая, неизвестный взял в заложники не менее пяти человек в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу в Москве. Спустя некоторое время стало известно, что захватчик задержан. Взрывное устройство оказалось муляжом. 

Во второй половине дня в субботу, по информации источника "Интерфакса", в отделение "Альфа-банка" на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взорвать здание. На место прибыла полиция и переговорщики. 

Захватчик потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживал там несколько человек. По предварительным данным, в заложниках оказались пять человек. При попытке захвата сработала сигнализация. 

Некий пользователь Twitter опубликовал видео с места происшествия. 

Позднее стало известно, что сотрудники спецподразделений взяли здание банка штурмом. 

"Медуза" со ссылкой на "Альфа-банк" сообщила, что при задержании захватчика никто не пострадал. По предварительной информации, мужчина захватил заложников из-за долгов по кредитам.

По сведениям "Интерфакса", во время переговоров с полицией захватчик "выдвигал абсурдные противоречивые требования". Предположительно, он находился под воздействием стимулирующих веществ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.

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