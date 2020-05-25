Covid-19 в Латвии: два новых случая

В минувшие сутки в Латвии проведен 721 анализ на Covid-19, положительными были два из них. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Таким образом, общее число зарегистрированных случаев достигло 1049.
В минувшие сутки госпитализация потребовалась двум пациентам.
На данный момент в стационарах находятся 27 пациентов с Covid-19, состояние 25 - средней тяжести, двух - тяжелое. Из больниц выписаны 139 человек.
По состоянию на 25 мая выздоровели 712 человек. Скончались - 22. С момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 99 770 анализов.
Pēdējās diennakts laikā stacionēti 2 pacienti ar COVID-19 (kopā stacionāros ārstējas 27 pacienti: 25 pacienti ar vidēji smagu, 2 pacienti ar smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīti 139 pacienti. (@VMNVD dati)— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 25, 2020
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