Пн, 25.05.2020
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Covid-19 в Латвии: два новых случая

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В минувшие сутки в Латвии проведен 721 анализ на Covid-19, положительными были два из них. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Таким образом, общее число зарегистрированных случаев достигло 1049. 

В минувшие сутки госпитализация потребовалась двум пациентам.

На данный момент в стационарах находятся 27 пациентов с Covid-19, состояние 25 - средней тяжести, двух - тяжелое. Из больниц выписаны 139 человек

По состоянию на 25 мая выздоровели 712 человек. Скончались - 22. С момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 99 770 анализов. 

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