Линкайтс: авиарейсы в целях туризма возобновят, когда позволит ситуация

Как сообщила советник министра Илзе Сална, обсуждались возможности восстановления пассажирских перевозок между Латвией и Грузией.

Линкайтс подтвердил заинтересованность Латвии укреплять роль Риги как регионального авиаузла и рассказал о введенных мерах эпидемиологической безопасности в национальной авиакомпании airBaltic и международном аэропорту "Рига".

Турнава отметила, что Грузия готова перенимать лучшее в европейской практике и меры для обеспечения безопасности путешествий.