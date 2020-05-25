Пн, 25.05.2020
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Линкайтс: авиарейсы в целях туризма возобновят, когда позволит ситуация

Сотрудница airBaltic в аэропорту "Рига"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Авиарейсы в туристических целях можно будет возобновить, когда это позволит эпидемиологическая ситуация и единая политика ЕС, заявил на видеоконференции с министром экономики и долгосрочного развития Грузии Нателой Турнавой министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Как сообщила советник министра Илзе Сална, обсуждались возможности восстановления пассажирских перевозок между Латвией и Грузией.

Линкайтс подтвердил заинтересованность Латвии укреплять роль Риги как регионального авиаузла и рассказал о введенных мерах эпидемиологической безопасности в национальной авиакомпании airBaltic и международном аэропорту "Рига".

Турнава отметила, что Грузия готова перенимать лучшее в европейской практике и меры для обеспечения безопасности путешествий.

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