Линкайтс: авиарейсы в целях туризма возобновят, когда позволит ситуация

Авиарейсы в туристических целях можно будет возобновить, когда это позволит эпидемиологическая ситуация и единая политика ЕС, заявил на видеоконференции с министром экономики и долгосрочного развития Грузии Нателой Турнавой министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.
Как сообщила советник министра Илзе Сална, обсуждались возможности восстановления пассажирских перевозок между Латвией и Грузией.
Линкайтс подтвердил заинтересованность Латвии укреплять роль Риги как регионального авиаузла и рассказал о введенных мерах эпидемиологической безопасности в национальной авиакомпании airBaltic и международном аэропорту "Рига".
Турнава отметила, что Грузия готова перенимать лучшее в европейской практике и меры для обеспечения безопасности путешествий.
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