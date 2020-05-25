Шесть стран, с которыми SPKC не рекомендует восстанавливать авиасообщение

Всего в шести странах Евросоюза, Европейской экономической зоны и других отдельных странах совокупная заболеваемость в течение 14 дней сохраняется выше 25 случаев на 100 000 жителей, что означает, что сейчас авиасообщение с этими странами возобновлять не стоит, свидетельствуют подсчеты Центра по контролю и профилактики заболеваний (SPKC), сообщает LETA.
Это Швеция, где заболеваемость составляет 74,7 случая на 100 000 населения, Великобритания - 65,9 случая, Бельгия - 41,5 случая, Ирландия - 40,6 случая, Португалия - 31,4 случая и Мальта - 25,6 случая на 100 000 населения.
Специалисты SPKC не рекомендуют ездить за границу, особенно в страны, где заболеваемость превышает 25 случаев на 100 тыс. населения.
К этому показателю близки Испания (21), Италия (20,1).
В Люксембурге и Дании заболеваемость Covid-19 составляет 19 случаев на 100 000 населения, в Нидерландах - 17,1, в Румынии - 16, в Финляндии, Польше и Германии - менее 15, в Латвии - 6,1, в Эстонии - 6, в Литве - 5,9 случая на 100 тыс. населения.
SPKC напоминает о мерах предосторожности, если все же решено отправиться за границу, и о необходимости соблюдать самоизоляцию по возвращении.
Самоизоляция не нужна после возвращения из стран Балтии.
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