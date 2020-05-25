Шесть стран, с которыми SPKC не рекомендует восстанавливать авиасообщение

Всего в шести странах Евросоюза, Европейской экономической зоны и других отдельных странах совокупная заболеваемость в течение 14 дней сохраняется выше 25 случаев на 100 000 жителей, что означает, что сейчас авиасообщение с этими странами возобновлять не стоит, свидетельствуют подсчеты Центра по контролю и профилактики заболеваний (SPKC), сообщает LETA.