Правительство планирует объединить Банк Латвии и FKTK

По словам премьера, оба вышеупомянутых учреждения поддерживают эту идею.

"Будем искать способы, как с большей пользой использовать средства и как осуществлять лучший контроль над банками и костяком экономики в целом", - сказал политик.

По словам политика Илзе Индриксоне, политики полны решимости провести оценку объединения функций Банка Латвии и FKTK, сохранив существенные различия в принятии решений. Она выразила надежду на то, что это решение поспособствует развитию рынка финансов.

В свою очередь депутат Гатис Эглитис подчеркнул, что предстоит только рассмотрение этого вопроса в парламентской бюджетной комиссии, во время которого может прозвучать немало возражений и вопросов, касающихся возможного объединения Банка Латвии и FKTK.

На вопрос о том, будет ли рассматриваться вопрос о назначении нового руководства для объединенного учреждения, Кариньш ответил отрицательно, указав на то, что

оба руководителя вышеупомянутых учреждений недавно были утверждены в своих должностях, набрав уверенный перевес голосов в свою поддержку.

Как ранее заявил агентству LETA министр финансов Янис Рейрс, присоединение FKTK с Банку Латвии стало бы логичным завершением капитального ремонта финансового сектора.