"Сейчас эпидемия, какую гласность вы хотите?" Суд возобновил рассмотрение дела "Сети" в Петербурге

В московских СИЗО ФСИН запретила вывозить содержащихся под стражей заключенных на судебные и следственные действия. Но уже после введения особого режима ряд подследственных все же привозили в суды, подтвердила Би-би-си пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Фактический карантин введен и в санкт-петербургских "Крестах", сказали Би-би-си в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Виктор Филинков и Юлий Бояршинов содержатся в СИЗО-3 (бывший изолятор ФСБ) рядом со зданием ФСБ в центре города. В этом СИЗО зараженных коронавирусом нет. Администрация СИЗО уже предупредила защиту подсудимых, что в случае выезда из здания изолятора их посадят на 20-дневный карантин.

Би-би-си отправила запрос во ФСИН о мерах безопасности при доставке подсудимых и режиме работы в условиях пандемии СИЗО Москвы и Петербурга, в том числе изолятора, в котором находятся Филинков и Бояршинов.

Что происходило в суде

Сегодня в суд, кроме участников процесса, вызвали трех экспертов, чьи выводы были обнародованы еще в феврале. Они подтвердили результаты экспертизы файлов, обнаруженных на жестких дисках и ноутбуках фигурантов другого - пензенского - дела "Сети", которым уже вынесен обвинительный приговор.

На исследование были направлены тексты, которые обвинение считает уставным документом "Сети" и протоколом съезда сообщества. О наличии учредительных документов "Сети" заявлял, ссылаясь на предоставленную ему справку, Владимир Путин на встрече с президентским советом по правам человека в 2018 году. Эксперты подтвердили свои выводы о том, что тексты представляют собой разрозненные черновые записи и переписку по интернету. Защита считает это доказательством невиновности подсудимых.

Завтра в суде начнут представлять доказательства защиты. Суд отвел на это два дня и назначил на четверг финальный допрос подсудимых. Адвокат Черкасов попросил больше времени, чтобы успеть допросить специалистов и свидетелей, в том числе иногородних. Суд ему отказал.

Почему дело "Сети" затянулось

По версии обвинения, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов входили в петербургские ячейки "межрегионального террористического сообщества анархистского толка с условным наименованием "Сеть", созданного не позже 2015 года для "свержения власти". "Сеть" объединяла активистов в Пензе и Санкт-Петербурге, ячейку в Москве и одного участника из Беларуси.

Подсудимые Виктор Филинков (слева) и Юлиан Бояршинов Yevgenia Kulakova

Процесс в Петербурге активизировался после того, как 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес обвинительный приговор семерым обвиняемым по делу о создании террористического сообщества "Сеть" в Пензе. Молодые люди получили сроки от 6 до 18 лет в зависимости от обвинений, которые им вменялись. Никто из них не признал вины в создании или участии в террористическом сообществе. Во время слушаний обвиняемые настаивали на том, что организацию "Сеть" выдумали сотрудники ФСБ.