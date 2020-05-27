Видео ⟩ ЧП в Дрейлини: женщина в последний момент спаслась из горящего автомобиля

Одна из улочек в Дрейлини превратилась в настоящую горячую точку - на глазах нескольких очевидцев пламя практически за считанные минуты уничтожило легковой автомобиль.

На место происшествия прибыли несколько бригад оперативных служб.

По признаю местных, они боялись, что огонь перекинется на одно из расположенных рядом зданий, однако пожарные выполнили свою работу на совесть. От машины, к сожалению, остался лишь каркас.

Владелица, выпрыгнувшая уже из горящего автомобиля, после осмотра медиков осталась на месте ЧП, чтобы прояснить ситуацию с сотрудниками полиции.

Принимая во внимание, что в данной ситуации нет оснований подозревать нечто незаконное, скорее всего дело возбуждено не будет.

Видео: В Дрейлини загорелся автомобиль