Чт, 28.05.2020
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Еще одна смерть и четыре новых случая: данные по Covid-19 в Латвии

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В четверг, 28 мая, в Латвии был сделан 1951 анализ на Covid-19, инфицирование подтверждено у четырех человек. Общее число случаев достигло 1061. Один человек скончался. 

 

Скончавшийся входил в возрастную группу от 70 до 75 лет, имел хронические заболевания.

За последние сутки госпитализирован один больной новым коронавирусом. В больницах лечатся 23 человека, в том числе у 20 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписаны 149 пациентов, переболевших Covid-19. Скончались 24 человека с Covid-19. 

В целом в Латвии с начала пандемии проведено 105 504 теста на Covid-19. Положительными оказались 1061. Выздоровел 741 человек. 

 

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