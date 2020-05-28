Еще одна смерть и четыре новых случая: данные по Covid-19 в Латвии

Pēdējās 24h veikts 1951 COVID-19 tests, pozitīvs 4 cilvēkiem, 1 persona mirusi (vecuma grupā no 70 līdz 75, bija vairākas hroniskas saslimšanas) Latvijā kopā veikti 105 504 izmeklējumi, saslimusi 1061 persona un 741 izveseļojusies, 24 mirušas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 28, 2020

Скончавшийся входил в возрастную группу от 70 до 75 лет, имел хронические заболевания.

За последние сутки госпитализирован один больной новым коронавирусом. В больницах лечатся 23 человека, в том числе у 20 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписаны 149 пациентов, переболевших Covid-19. Скончались 24 человека с Covid-19.

В целом в Латвии с начала пандемии проведено 105 504 теста на Covid-19. Положительными оказались 1061. Выздоровел 741 человек.