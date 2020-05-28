Фото и видео ⟩ "Живая цепь" и костюм панды: как прошел протест против строительства здания СГБ

Видео: Пикет против строительства здания СГБ

Протестующие расположились по всей длине ул. Бривибас, образовав "живую цепь" от территории бывшего велотрека на Бривибас гатве, 207, до памятника Свободы.

Собравшиеся соблюдали дистанцию два метра, большая часть протестующих были в защитных масках.

У всех участников акции в руках были плакаты с призывами не строить здание СГБ на территории бывшего велотрека Marss и сохранить растущие там деревья.

Некоторые протестующие были одеты в красочные костюмы. Например, один из них был одет в костюм панды.

Среди собравшихся был ряд членов Новой консервативной партии, а также известные экоактивисты.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила агентству LETA, что протестная акция прошла спокойно и присутствующие на ней полицейские не оформили ни одного протокола о нарушениях.

В связи с тем, что во время чрезвычайного положения на одном пикете не может собираться более 25 человек, заявку на проведение пикета подали 16 различных организаторов.

Целью пикета было привлечь внимание к запланированному строительству нового здания СГБ на территории бывшего велотрека Marss, где жители планировали разбить парк.

Галерея: Пикет против строительства здания СГБ

Как сообщалось, после острых дебатов в прошлый четверг Сейм отклонил предложение Новой консервативной партии об отмене решения о строительстве нового здания СГБ на территории бывшего велотрека Marss.

Это решение было принято еще в 2017 году, а в этом году планируется начать строительство. СГБ утверждает, что именно территория велотрека лучше всего подходит для нужд учреждения.