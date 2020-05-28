В 2021 году Лиго будет как маленький отпуск

25 июня 2021 года выпадает на пятницу между субботой, 26 июня, и праздничным днем, 24 июня, поэтому рассматривается возможность переноса этого рабочего дня на субботу, 19 июня.

Также рассматривается возможность переноса рабочего дня с 19 ноября 2021 года, который выпадает между субботой, 20 ноября, и праздничным 18 ноября, на субботу, 13 ноября.

Кроме того, рабочий день 3 мая, который выпадает между воскресеньем, 2 мая, и праздничным 4 мая, планируется перенести на 8 мая, то есть на субботу следующей недели.

В докладе отмечается, что перенос рабочих дней проводится уже давно и стал традицией, которую общество поддерживает.

В связи с переносом рабочих дней Министерство экономики провело опрос жителей Латвии, участие в котором приняли 23 005 человек или 2,034% трудоустроенных жителей. В ходе опроса 94,57% респондентов выразили поддержку переносу рабочих дней.