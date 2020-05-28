Covid-19: в Литве две смерти, в Эстонии - сутки без летальных исходов

Литва

В минувшие сутки в Литве были подтверждены девять новых случаев коронавируса, общее количество составило 1656, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

Продолжают болеть 387 зараженных, выздоровели 1193. От коронавируса скончались еще двое, общее число летальных исходов достигло 68.

За сутки в Литве было выполнено 6750 тестов на коронавирус, общее количество проведенных анализов на Covid-19 составляет 287 982.

Эстония

За последние сутки в Эстонии добавились 11 позитивных тестов на короновирус, были проанализированы 1122 первичных теста.

По состоянию на утро четверга госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 30 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. За сутки домой выписан один пациент.

По состоянию на четверг выздоровели 1574 человека, у 1017 из них история болезни закрыта, у 557 позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад и человек не лечился в больнице.

В течение минувших суток летальных исходов в связи с коронавирусом не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 66 человек.

Россия

За прошедшие сутки в России зафиксирован 8371 новый случай заболевания Covid-19. Днем ранее сообщалось о 8338 новых заболевших.

Всего с момента начала распространения нового коронавируса в России заболели 379 051 человек, пишет "Медуза" со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Умерли за сутки 174 человека, у которых был подтвержден новый коронавирус. Всего в России с начала марта скончались 4142 человека с Covid-19.