Чт, 28.05.2020
Пограничники сказали, что я в Эстонии. Я никогда не слышал об этой стране. Меня на 17 месяцев посадили в тюрьму, потому что я не пришел вовремя на работу.

Овощи и фрукты могут сгнить на полях: урожай собирать некому

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сельскохозяйственные организации намерены осенью просить у правительства помощи из-за урожая, который не будет убран по причине нехватки рабочей силы, сообщили представители Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов и Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций.

Представители организаций в среду встретились с министром благосостояния Рамоной Петравичей, чтобы говорить о возможностях привлечения к сельхозработам гастарбайтеров и школьников.

Проблема нехватки рабочей силы особенно выражена в плодоводстве и овощеводстве.

Петравича призвала фермеров сначала обратиться к безработным и малообеспеченным людям, которым разрешено работать в сельском хозяйстве без утраты статуса безработного. Возможности открытия границ сейчас оцениваются осторожно из-за пандемии Covid-19, сказала она.

Как заявила член правления ассоциации, руководитель кооператива Baltijas ogu kompanija Мара Рудзате,

другие европейские страны уж сейчас завозят гастарбайтеров на сельские работы.

"Если из-за нехватки рабочей силы урожай не будет собран, уже в конце лета мы попросим у правительства не гастарбайтеров, а покрытия убытков", - сказала она.

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