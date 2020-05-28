Овощи и фрукты могут сгнить на полях: урожай собирать некому

Представители организаций в среду встретились с министром благосостояния Рамоной Петравичей, чтобы говорить о возможностях привлечения к сельхозработам гастарбайтеров и школьников.

Проблема нехватки рабочей силы особенно выражена в плодоводстве и овощеводстве.

Петравича призвала фермеров сначала обратиться к безработным и малообеспеченным людям, которым разрешено работать в сельском хозяйстве без утраты статуса безработного. Возможности открытия границ сейчас оцениваются осторожно из-за пандемии Covid-19, сказала она.

Как заявила член правления ассоциации, руководитель кооператива Baltijas ogu kompanija Мара Рудзате,

другие европейские страны уж сейчас завозят гастарбайтеров на сельские работы.

"Если из-за нехватки рабочей силы урожай не будет собран, уже в конце лета мы попросим у правительства не гастарбайтеров, а покрытия убытков", - сказала она.