Пляж в Юрмале признан одним из самых безопасных в Европе для отдыха после коронакризиса

Пляжи были выбраны согласно ряду критериев. Среди них - низкий уровень распространения коронавирусной инфекции, размер пляжа и количество квадратных метров на одного человека.

Во внимание также принималось количество и доступность частных вилл, туристических апартаментов, небольших и средних отелей, которые обязуются заботиться о здоровье путешественников, чистя и дезинфицируя помещения после каждого пребывания.

Важно и то, что пляжи находятся недалеко от больниц, которые не перегружены пациентами и имеют больше койко-мест, чем в среднем по Европе.

Согласно заключениям экспертов, на пляжах, попавших в этот список, "даже в разгар сезона дистанцирование не будет проблемой для безопасного отдыха".

На первом месте находится пляж Превезы в Греции, за которым следуют Компорта в Португалии и полуостров Хела в Польше.

Юрмала находится на восьмом месте списка, Нида - на девятом.

Галерея из архива: Фестиваль мороженого в Юрмале