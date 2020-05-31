Россия хотела установить камеры видеонаблюдения у озера в Алуксне. Не получилось

Их серверы хранились бы в России, а устройства обслуживала бы фирма, связанная с дигитализацией отрядов армии России.

Между прочим, именно рядом Алуксненским озером находится база латвийской армии, за которой эти российские камеры могли бы следить.

С идеей добиться позитивных изменений в предпринимательской деятельности, охране окружающей среды, чтобы вместе заниматься спортом, культурой и вводить инновации была создана особая программа трансграничного латвийско-российского сотрудничества. В Латвии ее контролировало Министерство охраны среды и регионального развития, в России - Министерство экономики. Львиную долю денег на программу дает Европа - 15 миллионов, еще почти 8 миллионов - Россия, а Латвия - 999 тысяч евро. Проекты писали самоуправления обеих стран и реализовывали их вместе.

Эти трансграничные проекты интересуют и иностранные спецслужбы. Об этом можно прочитать в отчете Государственной службы безопасности (VDD) за прошлый год. Конкретные примеры наша служба не называет, однако названы три проекта, создающих значительные риски.

Nekā personīga известно о двух из них. 23 латгальских самоуправления и псковское городское предприятие "Горводоканал" за 3,8 миллиона евро будут исследовать питьевую воду. Проинформируют общество, сделают новые скважины и водонасосные станции. И представители "Горводоканала" лично будут исследовать места забора воды в Латгальском регионе и ознакомятся с помещениями предприятия водоснабжений самоуправлений Латгале и технологиями.

И это важный для интересов государственной безопасности объект. Вовлеченным сторонам о рисках сказали, но проект продолжается.

Другое самоуправление хотело создать сеть камер наблюдения вокруг озера. Подключенные к интернету камеры должны были быть произведены в России, возможно там, находились бы и сервера. VDD была против и проект остановили.

Nekā personīga удалось выяснить, что подозрительный проект хотело реализовать самоуправление Алуксне в сотрудничестве с госструктурой Псковского региона "Противопожарный лесной центр". Техническим установщиком была бы фирма из России. Камеры должны были следить за тем, что происходит на озере. И они могли видеть и второй берег озера. Там находятся Национальные вооруженные силы.

Мэр Алуксне, в управляемом котором городе находится и школа пехотинцев НВС и штаб Земессардзе, дипломатически пытался избегать критических высказываний о партнерах по сотрудничеству в России. Так как не хотел портить отношения. В будущем они пригодятся для реализации других проектов.

Мэр подтвердил - в 2018 году гости из России продемонстрировали думцам презентацию, как в России работают камеры видеонаблюдения, которые онлайн следят, не начались ли пожары.

Это центру обеспечивает частная фирма из России "Формоза-Сервис". Как сказано на сайте фирмы - она может заполнить или поменять картридж для принтера или ввести всеобъемлющую систему безопасности с камерами и различными сенсорами.

Депутаты думы выслушали предложение установить камеры вокруг озера, чтобы следить за отдыхающими. Сначала думцам идея показалась интересной. Сумма трансграничного проекта была подсчитана между 340 и 380 тысячами евро.

Фирма "Формоза-Центр" выдано лицензия ФСБ на работу с гостайной. Известно, что российская сторона очень хотела, чтобы к проекту в Алуксне было привлечено именно это предприятие. Это означает - серверы, которые хранили бы снятое камерами, могли бы находиться в России. Как передаче подтвердили участники разговора - представители России были довольно настойчивы в том, что Алуксне этот проект действительно необходим.

Алуксненцам российская сторона обещала, что систему камер вокруг озера можно подключить и к латвийским пожарным и другим службам. Это означало бы, что установщикам камеры был бы дан прямой доступ к системам МВД Латвии - спасателям, полиции и скорой помощи.

Nekā personīga известно, что минимум две камеры планировалось разместить вблизи школы пехотинцев НВС и штаба Земессардзе, которые находятся рядом с озером. На них можно было бы увидеть дорогу, которая ведет к армейскому объекту. Это бы позволило контролерам камер и хранителям серверов 24 часа в сутки онлайн собирать информацию об армии и Земессардзе. Если необходимо - имитировать несчастный случай, чтобы увидеть реакцию армии и планы действия.