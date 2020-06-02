В Риге сгорела дорогая BMW: водитель успел выскочить

Столб дыма заметили сотрудники Рижской муниципальной полиции и решили проверить, что происходит. Огнетушитель доставать уже не имело смысла - оставалось только смотреть, как горит дорогой внедорожник. Огонь превратил его в груду металлолома его за пару минут.