В Риге сгорела дорогая BMW: водитель успел выскочить
В воскресенье, 30 мая, в Риге, на Кипсале, огонь уничтожил дорогую BMW, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā.
Водитель автомобиля увидел дым в задней части авто, быстро остановился и покинул салон автомобиля.
Столб дыма заметили сотрудники Рижской муниципальной полиции и решили проверить, что происходит. Огнетушитель доставать уже не имело смысла - оставалось только смотреть, как горит дорогой внедорожник. Огонь превратил его в груду металлолома его за пару минут.
Причины возгорания установит экспертиза, которая необходима для того, чтобы владелец авто мог получить компенсацию от страховой компании.
Видео: как на Кипсале горел внедорожник BMW
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