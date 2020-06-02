В магазинах Maxima появится искусственный интеллект

Maxima Latvija в этом году продолжит развивать и внедрять в магазинах ряд современных технологий. Планируется, что инвестиции превысят миллион евро, сообщили RUS TVNET в компании.
И в этом году в магазинах Maxima будут развиваться решения, основанные на искусственном интеллекте, что позволит работникам магазинов удаленно управлять заполнением полок и нагрузкой касс.
Также будет расширена сеть касс самообслуживания как в Риге, так и в регионах, для удобства работников и клиентов установят электронные ценники.
С целью эффективного управления, укрепления сотрудничества и более удобного процесса покупок в условиях связанного с Covid-19 чрезвычайного положения предприятие планирует в этом году ряд проектов дигитализации, в том числе по планированию и управлению рабочим временем, цифровому обороту информации на предприятии и др.
Популярные у клиентов кассы самообслуживания существуют в магазинах Maxima уже более десяти лет, а с прошлого года об эффективной работе в крупнейших магазинах Maxima незаметно заботятся технологии искусственного интеллекта. Они следят за заполнением полок и информируют работников, чтобы те могли позаботиться о том, чтобы наиболее популярные у покупателей продуктов были постоянно доступны.
Видео: искусственный интеллект в розничной торговле
Аналогичный подход используется возле касс – в случае, если количество людей у касс превышает определенную норму, директор магазина получает информацию на планшет и для эффективной организации работы может открыть дополнительную кассу, чтобы быстрее обслуживать клиентов.
В свою очередь электронные ценники облегчают будни работников и обеспечивают покупателям наглядную, актуальную и точную информацию о нескольких тысячах товаров. Это новшество год назад первым в Балтии ввел магазин Maxima XXX в т/ц Akropole.
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