В магазинах Maxima появится искусственный интеллект

И в этом году в магазинах Maxima будут развиваться решения, основанные на искусственном интеллекте, что позволит работникам магазинов удаленно управлять заполнением полок и нагрузкой касс.

Также будет расширена сеть касс самообслуживания как в Риге, так и в регионах, для удобства работников и клиентов установят электронные ценники.

С целью эффективного управления, укрепления сотрудничества и более удобного процесса покупок в условиях связанного с Covid-19 чрезвычайного положения предприятие планирует в этом году ряд проектов дигитализации, в том числе по планированию и управлению рабочим временем, цифровому обороту информации на предприятии и др.

Популярные у клиентов кассы самообслуживания существуют в магазинах Maxima уже более десяти лет, а с прошлого года об эффективной работе в крупнейших магазинах Maxima незаметно заботятся технологии искусственного интеллекта. Они следят за заполнением полок и информируют работников, чтобы те могли позаботиться о том, чтобы наиболее популярные у покупателей продуктов были постоянно доступны.

Видео: искусственный интеллект в розничной торговле

Аналогичный подход используется возле касс – в случае, если количество людей у касс превышает определенную норму, директор магазина получает информацию на планшет и для эффективной организации работы может открыть дополнительную кассу, чтобы быстрее обслуживать клиентов.

В свою очередь электронные ценники облегчают будни работников и обеспечивают покупателям наглядную, актуальную и точную информацию о нескольких тысячах товаров. Это новшество год назад первым в Балтии ввел магазин Maxima XXX в т/ц Akropole.