В США за три дня были задержаны более 7200 протестующих

За три дня протестов в США - за пятницу, субботу и воскресенье - всего было задержано более 7200 человек, сообщает CBS News.
Участников протестов задержали минимум в 43 разных городах. Им выдвинуты различные обвинения, в том числе в участии в погромах, кражах, нападениях и поджогах.
В США уже почти неделю проходят протесты, которые вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая во время задержания в Миннеаполисе.
Акции протеста начались как миролюбивые мероприятия, однако в отдельных случаях они превратились в погромы и разграбления. В попытках остановить беспорядки некоторые города США ввели комендантский час.
В некоторых городах участники протестов комендантский час не соблюдали, вступая вместо этого в столкновения с полицией.
Для разгона протестующих стражи порядка используют слезоточивый газ, что приводит к новым обвинениям в применении чрезмерной силы.
Галерея: Протесты в США
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