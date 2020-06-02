В США за три дня были задержаны более 7200 протестующих

Участников протестов задержали минимум в 43 разных городах. Им выдвинуты различные обвинения, в том числе в участии в погромах, кражах, нападениях и поджогах.

В США уже почти неделю проходят протесты, которые вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая во время задержания в Миннеаполисе.

Акции протеста начались как миролюбивые мероприятия, однако в отдельных случаях они превратились в погромы и разграбления. В попытках остановить беспорядки некоторые города США ввели комендантский час.

В некоторых городах участники протестов комендантский час не соблюдали, вступая вместо этого в столкновения с полицией.

Для разгона протестующих стражи порядка используют слезоточивый газ, что приводит к новым обвинениям в применении чрезмерной силы.

Галерея: Протесты в США